Врач предсказал рост числа инвалидов среди переболевших ковидом

По словам Османова, после попадания в больницу с диагностированным ковидом люди часто продолжают жаловаться на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Некоторые из последствий коронавируса становятся хроническими заболеваниями.

Продолжительность и тяжесть последствий зависят от тяжести протекания коронавируса, реактивности организма, или иммунного ответа, сопутствующих заболеваний, сочетания нескольких заболеваний, связанных единым патогенезом, возраста. Всё это может, по словам эксперта, привести к увеличению случаев инвалидизации.

Османов отметил, что бороться с ростом числа инвалидностей необходимо с помощью комплекса мер по оказанию медико-социальной помощи, внедрения лечебно-профилактических мероприятий, плановой диспансеризации. Но всё это ещё предстоит разработать.

«Особенно часто происходит декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, гипертоническая болезнь, нарушения сердечного ритма), сахарного диабета, ХОБЛ, хронического бронхита, цереброваскулярной болезни. После коронавирусной инфекции сохраняются симптомы — сердцебиение, одышка, слабость, утомляемость. Многие чувствуют себя подавленными, некоторым пациентам даже требуется консультация психотерапевта из-за астено-депрессивного состояния», — подчеркнул врач.

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