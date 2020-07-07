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Сегодня 09:32
Врач предупредил, что действие вакцины от коронавируса будет временным
Об этом рассказал главный инфекционист США
Издание Bloomberg опубликовало материал, в рамках которого главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что действие вакцины от коронавируса будет временным.
”Можно предполагать, что мы получим защиту, которая поможет пройти нам по меньшей мере этот этап”, - сообщил врач, отметив, что в отличии от вакцины от кори, которая дает пожизненный иммунитет, действие вакцины от COVID-19 будет временным. Он предположил, что для пролонгирования эффекта защиты от коронавирусной инфекции необходим некий стимул. Сейчас же, по его словам, никто не знает, как долго она продлится.
Напомним, что в России, согласно актуальной информации, коронавирусом заразились 687 862 человек. Из них вылечилось порядка 454 329 людей и 10 296 умерло.