Врач предупредил, что действие вакцины от коронавируса будет временным

”Можно предполагать, что мы получим защиту, которая поможет пройти нам по меньшей мере этот этап”, - сообщил врач, отметив, что в отличии от вакцины от кори, которая дает пожизненный иммунитет, действие вакцины от COVID-19 будет временным. Он предположил, что для пролонгирования эффекта защиты от коронавирусной инфекции необходим некий стимул. Сейчас же, по его словам, никто не знает, как долго она продлится.

Напомним, что в России, согласно актуальной информации, коронавирусом заразились 687 862 человек. Из них вылечилось порядка 454 329 людей и 10 296 умерло.