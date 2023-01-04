Врач предупредил о росте заболеваемости гриппом в середине января

Врач предупредил о росте заболеваемости гриппом в середине январяОбычно так всегда и происходит
Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил, что в середине января в России снова начнёт расти заболеваемость гриппом.
Фото: Onlinetambov.ru
Врач порекомендовал надевать маски и соблюдать самоизоляцию в случае заражения гриппом и другими вирусами. Малышев отметил, что обычно к середине января уровень заболеваемости поднимается, причём это не только грипп, но и коронавирус и другие респираторные вирусные заболевания.
Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растет. И это касается не только коронавируса и гриппа, но в принципе любых респираторных вирусных инфекций. В прошлые два года число подобных заболеваний было меньше, потому что люди носили маски и соблюдали самоизоляцию. Сейчас в целом заболеваемость снова поднялась.