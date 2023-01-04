Наука и технологии
00:26, 04 января 2023
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Врач предупредил о росте заболеваемости гриппом в середине января

Обычно так всегда и происходит

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил, что в середине января в России снова начнёт расти заболеваемость гриппом.

Врач предупредил о росте заболеваемости гриппом в середине января

Фото: Onlinetambov.ru

Врач порекомендовал надевать маски и соблюдать самоизоляцию в случае заражения гриппом и другими вирусами. Малышев отметил, что обычно к середине января уровень заболеваемости поднимается, причём это не только грипп, но и коронавирус и другие респираторные вирусные заболевания.

Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растет. И это касается не только коронавируса и гриппа, но в принципе любых респираторных вирусных инфекций. В прошлые два года число подобных заболеваний было меньше, потому что люди носили маски и соблюдали самоизоляцию. Сейчас в целом заболеваемость снова поднялась.

Николай Малышев
Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук
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