Врач предупредил о росте заболеваемости гриппом в середине января

Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растет. И это касается не только коронавируса и гриппа, но в принципе любых респираторных вирусных инфекций. В прошлые два года число подобных заболеваний было меньше, потому что люди носили маски и соблюдали самоизоляцию. Сейчас в целом заболеваемость снова поднялась.



