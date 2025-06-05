Врач предупредил о заболеваниях из-за подпиливания зубов как в TikTok

Врач предупредил о заболеваниях из-за подпиливания зубов как в TikTokПопулярные лайфхаки могут обернуться серьезными проблемами
Одним из самых опасных лайфхаков стало подпиливание зубов пилкой для ногтей. Такой метод может не только нарушить естественную форму зубов, но и повредить эмаль. Результатом становятся трещины, сколы, повышенная чувствительность и высокий риск кариеса.
Если вы скривите линию, она никогда не выровняются, и вы навсегда оставите зуб кривым. Кроме того, это может повредить эмаль и повысить чувствительность зубов.
Не менее вредной является мода на домашнее осветление зубов с помощью перекиси водорода. Люди наносят аптечное средство на зубы ватными палочками, надеясь на быстрый эффект. Но результат может быть болезненным: ожоги слизистой, раздражение десен и разрушение эмали.
Появились и менее ожидаемые тренды, например, использование зубной пасты для ухода за ногтями. Несмотря на шлифующий эффект, подобное применение может вызвать аллергию и сухость кожи. Еще опаснее — окрашивание зубов лаком. Некоторые используют специальные средства, но большинство — обычный лак для ногтей, содержащий формальдегид и ацетон. Это может привести к химическим ожогам, изменению цвета эмали и другим негативным эффектам.
Стоматологи однозначно не рекомендуют использовать лак для окрашивания зубов, так как его компоненты могут повредить эмаль и вызвать раздражение слизистой оболочки рта. Кроме того, такой лак может содержать токсичные вещества, которые при длительном контакте могут попасть в организм.
Креативные идеи дошли и до пирсинга с татуировками на зубах. Если в редких случаях используется безопасная накладка, то в большинстве случаев манипуляции проводятся непосредственно с зубом. Это чревато его постепенным разрушением и даже потерей. Кудаев отметил, что такой подход «очень вредный» и не должен применяться без контроля врача.
Врачи советуют не доверять модным тенденциям из соцсетей, особенно когда речь идет о здоровье. То, что кажется красивым на видео, в реальности может обернуться дорогостоящим и болезненным лечением.