Врач предупредил о заболеваниях из-за подпиливания зубов как в TikTok

Не менее вредной является мода на домашнее осветление зубов с помощью перекиси водорода. Люди наносят аптечное средство на зубы ватными палочками, надеясь на быстрый эффект. Но результат может быть болезненным: ожоги слизистой, раздражение десен и разрушение эмали.

Появились и менее ожидаемые тренды, например, использование зубной пасты для ухода за ногтями. Несмотря на шлифующий эффект, подобное применение может вызвать аллергию и сухость кожи. Еще опаснее — окрашивание зубов лаком. Некоторые используют специальные средства, но большинство — обычный лак для ногтей, содержащий формальдегид и ацетон. Это может привести к химическим ожогам, изменению цвета эмали и другим негативным эффектам.