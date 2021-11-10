Врач предупредил об опасном веществе в авокадо

Специалист отметил, что это опасное вещество расположено в кожуре авокадо, а самая высокая его концентрация находится в косточке плода. Также персин содержится и в коре растения. По словам врача, к смерти это токсичное вещество привести не может, однако серьезный вред здоровью причинить способен. В частности, употребление персина чревато поражением кишечника и сильной аллергической реакцией, подобной крапивнице. В то же время, для животных токсин очень опасен даже в маленькой дозе — вплоть до летального исхода.

В то же время, само авокадо является полезным продуктом. По словам врача, он богат веществами, способствующими нормальному функционированию нервной системы.

“К примеру, карнитин, фолиевая кислота, биотин применяются в комплексной терапии таких состояний, как деменция (в том числе и при болезни Альцгеймера), невралгия, парестезия, полиневрит, повышенная умственная утомляемость и задержка психического развития у детей”, — отметил Мацокин.

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