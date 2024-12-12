Врач предупредил об опасности аромаингаляторов для подростков

Зайцев подчеркнул, что эти ингаляторы представляют опасность не только для носоглотки, но и для нижних дыхательных путей. Он привел пример с отеком Квинке, который развивается быстро и может привести к мгновенной асфиксии. Врач также предупредил, что дети часто скрывают происшествия, связанные с использованием таких средств, что затрудняет своевременную помощь.

Эксперт считает, что следует запретить продажу аромаингаляторов детям до 18 лет, аналогично табаку и алкоголю. Он предложил, чтобы покупатели предъявляли паспорт при приобретении таких товаров. Такое решение, по мнению Зайцева, поможет защитить подростков от опасных последствий.

В свою очередь, эксперт по правам потребителей Олег Павлов отметил, что на маркетплейсах часто продаются несертифицированные аромаингаляторы. Он подчеркнул, что с учетом существующих законодательных инициатив, Роспотребнадзор может оперативно аннулировать сертификаты на такие товары и запретить их продажу.

Таким образом, эксперты уверены, что меры по контролю и запрету продажи аромаингаляторов подросткам могут предотвратить опасные последствия для здоровья детей.