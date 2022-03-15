Как коронавирус портит кровь в человеческом организме

Как сообщил специалист, тромбообразование — естественный процесс, необходимый для защиты человека от кровотечения в случае ранения или травмы. Но когда тромбы как защитная функция начинают формироваться, в организме параллельно запускается функция растворения тромбов. Так состояние уравновешивается.

При коронавирусе свёртываемость крови нарушается, что может привести к образованию тромбов не только в венах, но и в капиллярах по всему организму, в том числе во внутренних органах. Но увидеть эти микротромбы затруднительно из-за их размера.

По словам врача, самое опасное — образование микротромбов в головном мозге, в лёгких, то есть в органах, которые критически важны, и образование тромбов в которых может привести к быстрой гибели или к необратимой утрате функций.

«Коронавирус приводит к довольно серьёзному нарушению свёртывающей системы крови, вызывая, в том числе, повышенную способность к образованию тромбов. Поэтому во все рекомендации по лечению коронавирусной инфекции входит в том числе использование антикоагулянтов», — рассказал специалист.

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