Врач предупредил: полуфабрикаты вызывает судороги

Как поясняет врач-терапевт высшей категории и директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с 360.ru, источником заражения чаще всего становятся сырые мясные и молочные продукты, не прошедшие термическую обработку. Возбудитель листериоза легко распространяется через животных, поедающих зараженные растения, а затем попадает на стол к человеку.

Инфекция может протекать по-разному. У людей с крепким иммунитетом организм способен справиться с бактерией самостоятельно. Но при ослабленном здоровье заболевание может развиваться тяжело — с признаками отравления, воспалением миндалин, поражением нервной системы, судорогами и даже симптомами, схожими с менингитом.

Лечение листериоза требует комплексного подхода. Пациентам назначают курс антибактериальных препаратов, средства для снятия воспаления и интоксикации, а также препараты для общей детоксикации организма.

Самым эффективным способом защиты от листериоза остается тщательная термическая обработка мяса и других потенциально опасных продуктов. Сырые полуфабрикаты нужно обязательно прожаривать или проваривать до полной готовности, чтобы избежать заражения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.