Врач предупредила о последствиях неконтролируемого приема аспирина

Специалист отметила, что еще в начале пандемии коронавирусной инфекции увеличилось количество людей, которые принимают аспирин. В то же время, безрецептурный прием данного препарата может привести к негативным последствиям для здоровья, поэтому употреблять его нужно лишь по показаниям врача. По данным источника, зараженным коронавирусом людям, которые лечатся в стационаре, предоставляют специальную антикоагулянтную терапию. По эффективности данные лекарства отличаются от аспирина.

“Аспирин позволяет пролонгировать жизнь и повышает шансы зараженного на то, чтобы после выполнения стентирования сосудов (операции), скажем, этот стент был проходим. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений”, — предупредила врач.

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