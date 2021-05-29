Врач предупредила о риске рака из-за еды из пластиковой посуды

Употребление такой еды может привести возникновению аллергических реакций, а также к раку. “Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов”, — поделилась Гончарова, отметив при этом, что безопасного пластика не существует, в зависимости от вида, он может быть лишь чуть менее вредным.

Гончарова назвала пластиковую посуду одной из причин общего снижения здоровья. Кроме того, она является причиной часто фиксируемых аллергических реакций. В этой связи специалист порекомендовала ограничить длительное пребывание еды в них. Отказаться стоит и от разогревание еды в пластике.