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Наука и технологии
02:55, 27 декабря 2023
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Врач предупредила о важности дыхания носом и вреде дыхания ртом

Ротовое дыхание хуже, чем курение

Врач, миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина предупредила об опасности дыхания ртом. По её словам, дыхание ртом может быть вреднее курения.

Врач предупредила о важности дыхания носом и вреде дыхания ртом

© Ferra.ru

Пушкина отметила, что дыхание носом физиологично для человека, при нём создаётся защита в виде монооксида азота. Это соединение защищает организм от бактерий и вирусов, фильтруя патогены, и обеспечивает лучшее проникновение кислорода в клетки.

Врач объяснила, что дыхание ртом создаёт человеку множество проблем со здоровьем. К примеру, это аденоиды, апноэ, храп, лишний вес, отёк и заложенность носа. В таком режиме дыхания в лёгкие проникает избыточный объём углекислого газа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#здоровье
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#врач
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#рекомендации
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