Врач предупредила об опасности обычных продуктов при неправильном хранении и готовке

”Нельзя есть красную фасоль без надлежащей обработки. В ней содержится вещество, которое повышает проницаемость клеточных мембран, из-за чего вредные вещества могут проникнуть в организм. Фасоль нужно обязательно замачивать и отваривать до полной готовности”, — рассказала врач.

Также опасными в определенном состоянии могут быть и орехи, в частности миндаль. Так, при нагревании вещества, которыми богат миндаль, превращаются в цианид, что при злоупотреблении чревато отравлением.

Опасность могут представлять из себя и определенные овощи. В частности, речь о картофеле, баклажанах и томате, которые имеют в составе соланин, который в больших количествах является токсичным. По словам Писаревой, употребление одного килограмма позеленевшего картофеля может привести к смерти.