Врач предупредила россиян о зависимости от обезболивающих

Лекарства, которые помогают справиться с болью, нужно использовать только по назначению врача и только тогда, когда это действительно необходимо. Это важно, потому что, при частом и неправильном употреблении таких препаратов, можно развить зависимость. Эту информацию, предостерегающую доктор медицинских наук Елена Филатова.

Оказалось, что обезболивающие могут не только уменьшать боль, но и при систематическом употреблении, наоборот, усиливать её и делать хронической. Поэтому важно помнить, что эти препараты не стоит употреблять чаще, чем два-три раза в неделю. Зависимость от них может быть так же серьёзной, как и от других вещей.

Часто люди, испытывая головную боль, предпринимают попытки справиться с ней сами, не обращаясь к специалистам. Они могут пытаться облегчить боль, принимая обезболивающие. Однако, если головная боль не исчезает сама по себе, важно обратиться за помощью к врачу. Только врач сможет предоставить необходимую консультацию и назначить правильное лечение в соответствии с конкретным случаем.