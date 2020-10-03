Врач признал влияние пандемии коронавируса на психику детей

В частности, на детях может сказаться изоляция. Кроме того, дети в семьях, которые сильно бояться смерти от коронавирусной инфекции, подвержены развитию патологии. Отмечается, что на ребенка оказывают влияние не сами события, происходящие в мире, а реакция и слова о них близких людей. Таким образом, если окружение ребенка неадекватно реагируют на пандемию, часто говоря о том, что все погибнут от вируса, ребенок рискует столкнуться с патологическим страхом.

Кроме того, негативно сказаться на ребенке может и вынужденная самоизоляция. Все потому, что для детей важен ряд занятий, которые не всегда можно провести в режиме онлайн, в числе которых связанные со спортом и творчеством.