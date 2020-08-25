Врач признала пользу фруктовых чипсов

Специалист рассказала, что чипсы, приготовленные данным методом не теряют витамины и клетчатку. ”Я как диетолог приветствую новые технологии приготовления чипсов — без фритюра, который представляет собой смесь жиров, вредных для здоровья. Давно известно, куда приходят чипсы, туда приходит рак кишечника”, — поделилась Мухина.

Кроме того, по мнению врача, фрукты, которые подверглись солнечному воздействию, аккумулируют его энергию. Также Мухина посоветовала отдавать предпочтение чипсами, сделанных из кураги, изюма, чернослива, цитрусовых и бананом.