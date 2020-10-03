Врач признала возможность горячего чая провоцировать рак

Врач поделилась информацией о том, что чаще всего от рака пищевода страдают те народы, которые в больших количествах употребляют горячие напитки. Так, горячий чай обжигает горло, что впоследствии может способствовать перерождению слизистых оболочек. Павлова рекомендует употреблять чай, температура которого достигает максимум 60 градусов.

Кроме того, специалист посоветовала не запивать блюда чаем, поскольку чай способен выводить из организма полезные элементы. В частности, он может снизить количества кальция, а также витаминов группы A и B. В то же время, чай, за счет абсорбирующего эффекта, устраняет из организма и вредные вещества.