Врач призвал россиян моментально обращаться в больницу при появлении одышки

Опубликовано 03 марта 2024, 06:48
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Врач призвал россиян моментально обращаться в больницу при появлении одышкиЭто состояние может быть следствием опасных болезней
Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев предупредил об опасности для здоровья и даже жизни состояний, стоящих за одышкой.
Врач объяснил, что одышка, или ощущение нехватки воздуха, из-за чего становится трудно дышать, может возникать по причине аневризмы. Это крайне опасное истончение сосудистой стенки, которое может из-за разрыва привести к геморрагическому инсульту.
Пурясев отметил, что выявить аневризму может только МРТ.
Кроме аневризмы одышка может быть следствием бронхита или пневмонии. А одышка при лёгкой физнагрузке говорит о гипертонии.
Врач призвал при любом случае одышки сразу обращаться в больницу.
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