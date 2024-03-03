Врач призвал россиян моментально обращаться в больницу при появлении одышки

Врач объяснил, что одышка, или ощущение нехватки воздуха, из-за чего становится трудно дышать, может возникать по причине аневризмы. Это крайне опасное истончение сосудистой стенки, которое может из-за разрыва привести к геморрагическому инсульту.

Пурясев отметил, что выявить аневризму может только МРТ.

Кроме аневризмы одышка может быть следствием бронхита или пневмонии. А одышка при лёгкой физнагрузке говорит о гипертонии.

Врач призвал при любом случае одышки сразу обращаться в больницу.

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