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Врач прокомментировал популярный миф про сокращение жизни из-за наркоза
А также рассказал, стоит ли бояться проснуться во время операции
Российский врач Александр Калмыков решил развеять популярный миф о сокращении жизни из-за наркоза, прокомментировав данный тезис. По его словам, что это утверждение является скорее частью смешного анекдота, чем реальным фактом.
Есть такая шутка, что пациент спрашивает: действительно наркоз отнимает пять лет жизни и отдает их анестезиологу? А он отвечает: 140 лет живу, но первый раз слышу.
К тому же, те же лекарства применяют и в других областях медицины, передаёт слова специалиста «Эхо Москвы». Будь они способны «отнимать» годы жизни, современная медицина вряд ли стала бы использовать их так часто.
Врач также успокоил россиян, заявив, что не стоит бояться проснуться во время операции. Всё дело в том, что медицинские приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрацию ингаляционного или внутривенного анестетиков. А это значит, что пациент не проснётся ровно до тех пор, пока этого не захочет сам врач.