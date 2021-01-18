Врач прокомментировал популярный миф про сокращение жизни из-за наркоза

К тому же, те же лекарства применяют и в других областях медицины, передаёт слова специалиста «Эхо Москвы». Будь они способны «отнимать» годы жизни, современная медицина вряд ли стала бы использовать их так часто.

Врач также успокоил россиян, заявив, что не стоит бояться проснуться во время операции. Всё дело в том, что медицинские приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрацию ингаляционного или внутривенного анестетиков. А это значит, что пациент не проснётся ровно до тех пор, пока этого не захочет сам врач.