Врач раскритиковала способ похудения с помощью «легкой» еды

Существует мнение, что похудеть можно просто отказавшись от вредных продуктов — сладкого, мучного и жареного, заменив их на “легкую” пищу. По словам врача, такой подход к питанию не является рекомендуется, поскольку неправильное меню способно привести к превышению суточной нормы калорий

“В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме, если вы хотите похудеть. Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого”, — предупредила Перес.

В то же время, есть продукты, которых диетолог порекомендовала избегать. В частности, речь об алкоголе, колбасах и закусках вроде чипсов. Эти продукты не только плохо справляются с насыщением организма, но и увеличивают количество потребленных калорий.

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