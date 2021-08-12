Врач раскрыл газовую терапию, эффективную против всех штаммов COVID-19

По словам специалиста, одна из таких технологий связана с термическим гелием. И после того, как врачи внедрили её, они получили стопроцентную выживаемость больных с коронавирусом, сообщает издание.

Отдельный акцент Чучалин сделал на том, что подобная терапия будет эффективна вне зависимости от штаммов и мутаций коронавируса. На сегодняшний день газовая методика используется в Институте имени Склифосовского — только в этом заведении около 500 человек уже получили лечение таким способом. В других больницах число пациентов, прошедших через газовую терапию, достигает около 1 тыс человек.