Врач раскрыл газовую терапию, эффективную против всех штаммов COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 11:50
Врач раскрыл газовую терапию, эффективную против всех штаммов COVID-19И её уже применяют в России!
Российский врач и академик РАН Александр Чучалин пообщался с журналистами Известий. Помимо всего прочего, он рассказал им о газовой терапии, которая может быть эффективной на определённом этапе лечения COVID-19.
По словам специалиста, одна из таких технологий связана с термическим гелием. И после того, как врачи внедрили её, они получили стопроцентную выживаемость больных с коронавирусом, сообщает издание.
Отдельный акцент Чучалин сделал на том, что подобная терапия будет эффективна вне зависимости от штаммов и мутаций коронавируса. На сегодняшний день газовая методика используется в Институте имени Склифосовского — только в этом заведении около 500 человек уже получили лечение таким способом. В других больницах число пациентов, прошедших через газовую терапию, достигает около 1 тыс человек.