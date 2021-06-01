Оказалось, что вода комнатной температуры, т.е. от 18 до 22 градусов, является «оптимальной» — её можно пить в любых случаях, сообщает радио Sputnik. При этом такая вода нравится далеко не всем. Связано это с её слабыми утоляющими жажду свойствами.

В то же время диетолог отметил, что не стоит злоупотреблять холодной водой. Особенно во время еды. Такой напиток замедляет процесс насыщения, а значит может вызвать набор лишнего веса.

Также холодная вода «не является лучшим средством для утоления жажды», добавил Бобровский. Лучше всего с этим справляется, как ни странно, горячий чай или горячая вода.