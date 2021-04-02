Врач раскрыл негативную сторону похудения на дефиците калорий

По словам специалиста, связано это с тем, что организм может встретить такой тип похудения как серьёзный стресс. В итоге, вместо успешного избавления сугубо от жира, тело также начнёт замедлять и обмен веществ, расщепляя вместе с жировой тканью ещё и мышечную, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова эксперта.

Стародубова отмечает, что уменьшать количество калорий необходимо. Но выходить за рамки основного обмена всё же не стоит. Для мужчин он, например, равен от 1400 до 2000, для женщин — от 1000 до 1500 ккал.