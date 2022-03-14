Врач раскрыл неожиданную причину инсульта

Наука и технологии
Сегодня в 07:25
1 мин.
Врач раскрыл неожиданную причину инсультаС этой болезнью явно стоит быть аккуратнее
Российский врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал о крайне необычной причине инсульта.
По словам специалиста, таковой является дорсопатия — проблема в костно-мышечной системе и соединительной ткани. Она, как рассказал врач, увеличивает риск инсульта более чем на 30%.
Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов.
Александр Евдокимов
При этом эксперт рассказал, что причиной возникновения болезни может стать банальный стресс. Связано это с тем, что он реализуется через мышечные спазмы.
То есть идёт мощный мышечный спазм, кровоток еще сильнее страдает, и возникают причины для острого нарушения мозгового кровообращения.
Александр Евдокимов
Источник: URA.ru