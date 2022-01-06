Врач раскрыл опасность чая с мёдом зимой

Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно.