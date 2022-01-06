Врач раскрыл опасность чая с мёдом зимой

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Врач раскрыл опасность чая с мёдом зимойТак что будьте осторожнее с этим напитком
Российский врач-диетолог Андрей Золотарев постарался объяснить, чем может быть опасен чай с мёдом в холодное время года.
По словам специалиста, всё дело в повышенном потоотделении из-за ярко выраженного согревающего свойства напитка, который люди очень часто не замечают. В итоге они выходят на улицу мокрыми и простужаются.
Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно.
Андрей Золотарев
Ранее о вреде другого продукта — куриного мяса из супермаркетов — высказался британский журналист Морланд Сандер. По его словам, такое мясо может содержать потенциально опасные для здоровья бактерии.
Источник: Радио Sputnik