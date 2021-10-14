Врач раскрыл опасность опавшей листвы для здоровья

Так, по словам врача, лежащая на земле листва может спровоцировать аллергию или и вовсе привести к заражению инфекционным заболеванием. В группе риска оказались страдающие аллергией на плесень люди.

“Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют”, — поделился Болибок.

Причем навредить споры плесени могут не только аллергикам, но и здоровым людям. В частности, попадание большого количества спор чревато возникновением инфекционных процессов.