Врач раскрыл опасность опавшей листвы для здоровья

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Врач раскрыл опасность опавшей листвы для здоровьяОна может привести к инфекционному заболеванию
Осенняя пора, для которой характерно опадение листьев, как выяснилось, может представлять опасность для определенной категории людей. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок в рамках интервью радио Sputnik.
Так, по словам врача, лежащая на земле листва может спровоцировать аллергию или и вовсе привести к заражению инфекционным заболеванием. В группе риска оказались страдающие аллергией на плесень люди.
“Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют”, — поделился Болибок.
Причем навредить споры плесени могут не только аллергикам, но и здоровым людям. В частности, попадание большого количества спор чревато возникновением инфекционных процессов.