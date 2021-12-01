Врач раскрыл опасность самостоятельного «назначения» антидепрессантов

Врач раскрыл опасность самостоятельного «назначения» антидепрессантовИ это с учётом того, что такие средства в принципе сложно купить без рецепта от врача
По словам специалиста, подобная «самостоятельность» грозит целым рядом проблем, в числе которых нарушения как физического, так и духовного состояния человека. Связано это с тем, что комбинация психотропных препаратов — это «целая сложная наука».
Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти навстречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста.
Поддержала коллегу и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она отметила, что для того, чтобы привыкнуть к антидепрессантам, человеку необходимо около месяца. Если же провести этот процесс менее плавно, то можно столкнуться с расстройствами сна, дополнительными тревогами, необоснованными страхами и т.д.