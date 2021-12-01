Врач раскрыл опасность самостоятельного «назначения» антидепрессантов

Поддержала коллегу и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она отметила, что для того, чтобы привыкнуть к антидепрессантам, человеку необходимо около месяца. Если же провести этот процесс менее плавно, то можно столкнуться с расстройствами сна, дополнительными тревогами, необоснованными страхами и т.д.