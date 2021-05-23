Врач раскрыл пользу картофеля

В частности, этот продукт, по словам врача, оснащен витамином С. Так, в 150 граммах картофеля содержится порядка 15% суточной нормы этого витамина. Картофель положительно сказывается на работе иммунной системы и способствует формированию соединительной ткани, которая нужна суставам. Помимо прочего продукт богат витамином В6, который полезен для функционирования ферментов в организме. Также врач отметил, что он также способствует устойчивости нервной системы.

Врач прокомментировал и калорийность этого продукта, из-за которой люди часто от него отказываются. Он отметил, что в картофеле даже меньше калорий, чем в банане. А чтобы точно не набрать лишние килограммы диетолог посоветовал отваривать его или готовить на пару.

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