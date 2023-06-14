Врач раскрыл правила использования смартфона в отпуске

В своём Telegram-канале он поделился советами о том, как правильно забыть о работе и насладиться отпуском.

Психолог предложил отключить рабочий телефон и оставить резервный номер самому доверенному сотруднику на случай экстренной связи. Также стоит предупредить партнёров и коллег о том, что другой человек временно будет исполнять обязанности отпускника.

Долгов советует установить автоответ на почте и мессенджерах, указав время, когда вы вернётесь из отпуска, и при необходимости предоставить контакт заместителя.

Важным навыком, по словам Долгова, является умение отключаться от рабочих мыслей не только в отпуске, но и в повседневной жизни. Полноценный отдых считается важной частью психогигиены, а его отсутствие может привести к профессиональному выгоранию и другим психологическим проблемам.