Врач раскрыл правила использования смартфона в отпуске

Врач раскрыл правила использования смартфона в отпускеВ целом, ничего сложного
Психолог Денис Долгов настоятельно рекомендует не проверять рабочую почту и отключать телефон во время отпуска, чтобы на самом деле отвлечься от работы и полноценно отдохнуть.
В своём Telegram-канале он поделился советами о том, как правильно забыть о работе и насладиться отпуском.
Психолог предложил отключить рабочий телефон и оставить резервный номер самому доверенному сотруднику на случай экстренной связи. Также стоит предупредить партнёров и коллег о том, что другой человек временно будет исполнять обязанности отпускника.
Долгов советует установить автоответ на почте и мессенджерах, указав время, когда вы вернётесь из отпуска, и при необходимости предоставить контакт заместителя.
Важным навыком, по словам Долгова, является умение отключаться от рабочих мыслей не только в отпуске, но и в повседневной жизни. Полноценный отдых считается важной частью психогигиены, а его отсутствие может привести к профессиональному выгоранию и другим психологическим проблемам.