Врач раскрыл причину возникновения конфликтов между мужчинами и женщинами

Когда женщина спрашивает у мужа: "Я растолстела?", она не хочет слышать правду. Она видит, что не влезает в джинсы. Мужчина видит, что она поправилась и он думает: "Если я сейчас скажу правду — то получу за это". Он говорит то, что хочет услышать женщина. Женщина успокаивается и думает, что так оно и есть.