Врач раскрыл причину возникновения конфликтов между мужчинами и женщинами
Врач заявил, что очень часто женщины обвиняют мужчин в том, что те их обманывают. При этом, отмечает эксперт, женщины сами склоняют мужчин к такому поведению тем, что реагируют на эту самую правду с определенным негативом:
Когда женщина спрашивает у мужа: "Я растолстела?", она не хочет слышать правду. Она видит, что не влезает в джинсы. Мужчина видит, что она поправилась и он думает: "Если я сейчас скажу правду — то получу за это". Он говорит то, что хочет услышать женщина. Женщина успокаивается и думает, что так оно и есть.
Также эксперт дал совет прекрасному полу, что стоит делать, чтобы начать лучше понимать своих мужчин. Для этого Шахов рекомендует женщинам не требовать от них правды, а лучше наблюдать за их поведением в каждой ситуации. Особенно важно следить за тем, на что они обращают внимание в реальности, а не на то, что говорят.