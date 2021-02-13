Врач раскрыл принципы питания, продлевающие жизнь

Так, эксперт отметил важность отслеживания качества мяса и рыба, употребляемого в пищу. По его словам, лучше всего покупать продукцию фермерских хозяйств, так как в нее не добавляют консерванты и прочие элементы, негативно сказывающиеся на здоровье.

Также врач порекомендовал ограничить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, отдавая предпочтение сложным углеводам, которыми богаты крупы, фрукты и овощи. Ключом к продлению жизни специалист назвал снижение общего количество потребляемых килокалорий.

Врач сообщил о положительном влиянии кальция, который способен защитить от таких болезней, как рак, диабет и сердечно-сосудистых. Кроме того, он может уменьшить кровяное давление. В то же время, добавить в рацион имеет смысл и магний, который нужен для усвоения кальция. Эксперт также напомнил, что нельзя злоупотреблять солью

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