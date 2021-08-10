Врач раскрыл простой способ побороть бессонницу

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Врач раскрыл простой способ побороть бессонницуУдивительно, что для этого даже не нужны никакие препараты
Российский специалист по сну, врач-сомнолог Павел Кудинов, дал интервью Общественной службе новостей (ОСН). В нём, помимо всего прочего, он назвал очень простой способ борьбы с бессонницей.
По словам Кудинова, самое главное, что стоит сделать при проблемах с засыпанием — это избавиться от каких-либо тревожных состояний, стрессов и перегрузок. Помочь в этом может обыкновенная нормализация режима пробуждения, сообщает ОСН.
Так, если человек будет вставать в одно и то же время, вопрос бессонницы будет решён. При этом важно понимать, что речь идёт о каждодневном пробуждении в одно и то же время. В том числе и в выходные дни.
Врач также отметил, что без соблюдения этого элементарного правила, употребление травяных чаев будет иметь мало смысла. Но если всё же если пытаться помочь дополнительными средствами, то предпочтение лучше отдать валериане, а не сокам.