Врач раскрыл разницу между дневными и ночными сновидениями

Так, по словам эксперта, ночью шансы увидеть кошмарные сны выше. Он также отметил, что страхи формируются в фазе медленного сна, зачастую в первую треть ночи. В то же время, людям, которые страдают от тяжелой формы апноэ с остановкой дыхания, приснится кошмары могут как ночью, так и днем.

Калинкин рассказал, что сон днем, если он не выходит за рамки 30 минут, может освежить человека. Сон дольше получаса чреват нежелательными последствиями.