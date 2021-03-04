Врач раскрыл разницу между дневными и ночными сновидениями
Так, по словам эксперта, ночью шансы увидеть кошмарные сны выше. Он также отметил, что страхи формируются в фазе медленного сна, зачастую в первую треть ночи. В то же время, людям, которые страдают от тяжелой формы апноэ с остановкой дыхания, приснится кошмары могут как ночью, так и днем.
Калинкин рассказал, что сон днем, если он не выходит за рамки 30 минут, может освежить человека. Сон дольше получаса чреват нежелательными последствиями.
Если мы сократим дневной сон до 30 минут, то он благотворно будет влиять на наше самочувствие, настроение и работоспособность. Если мы его продлеваем, то быстрого сна уже будет больше, и после пробуждения человек будет чувствовать себя разбитым, уставшим. К тому же он усложнит себе засыпание в вечернее время.