Врач раскрыл реальное число переболевших COVID-19 россиян

По словам эксперта, настоящие цифры как минимум в 6 раз превышают официальную статистику по данному вопросу. Связано это с тем, что многие россияне болеют «неофициально».

Учитывая, что на сегодняшний день известно о практическ 11 млн заболевших за время пандемии россиян, на деле их число может оказаться более 65 млн.

Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет — только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших, в том числе в неявной форме, не вошедших в отчётность. Владислав Жемчугов

По мнению специалиста, такой метод подсчёта поможет объективно планировать противоэпидемические мероприятия, а также более рационально распределять вакцины от COVID-19 в российские регионы.