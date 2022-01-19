Врач раскрыл реальное число переболевших COVID-19 россиян

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Врач раскрыл реальное число переболевших COVID-19 россиянПо его словам, их в разы больше, чем в официальной статистике
В сети появилась информация о реальном числе заболевших COVID-19 в России. Ею подилелся врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
По словам эксперта, настоящие цифры как минимум в 6 раз превышают официальную статистику по данному вопросу. Связано это с тем, что многие россияне болеют «неофициально».
Учитывая, что на сегодняшний день известно о практическ 11 млн заболевших за время пандемии россиян, на деле их число может оказаться более 65 млн.
Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет — только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших, в том числе в неявной форме, не вошедших в отчётность. Владислав Жемчугов
По мнению специалиста, такой метод подсчёта поможет объективно планировать противоэпидемические мероприятия, а также более рационально распределять вакцины от COVID-19 в российские регионы.
Источник: ТАСС