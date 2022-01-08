Врач раскрыл россиянам принципы правильного питания

Оказалось, что всё не так уж и сложно

Очень часто в сети можно найти те или иные советы по правильному питанию. Но они, преимущественно, точечные, то есть говорят о пользе или вреде того или иного продукта.