Врач раскрыл россиянам принципы правильного питания

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Врач раскрыл россиянам принципы правильного питанияОказалось, что всё не так уж и сложно
Очень часто в сети можно найти те или иные советы по правильному питанию. Но они, преимущественно, точечные, то есть говорят о пользе или вреде того или иного продукта.
Но благодаря гастроэнтерологу Дмитрию Карпенко россияне могут узнать более «фундаментальную» часть вопроса — общие принципы правильного питания. По словам специалиста, в них заложено ограничение потребления сладкой и жирной пищи.
В то же время при рациональном употреблении пищи стоит отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам.
Карпенко также назвал отличным вариантом сочетание рыбных и мясных блюд с овощами. Салаты же эксперт посоветовал заправлять растительными маслами или соком лимона.
Касательно алкоголя, врач предложил выбирать спиртные напитки из виноградной группы. К таковым относятся вино, коньяк, шампанское.
Источник: Прайм