Врач раскрыл секрет не переедать на Новый год

Врач раскрыл секрет не переедать на Новый годОказалось, что всё не так уж и сложно
Специалист отметил, что для этого достаточно отмечать праздник с чувством сытости. Именно в таком состоянии человеку гораздо проще контролировать своё пищевое поведение.
Если же человек голодает накануне Нового года, то зачастую за праздничным столом он начинает много есть. А это, в свою очередь, создаёт значительную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.
Для того, чтобы быть сытым в новогоднюю ночь, Королёва посоветовала соблюдать в течение 31 декабря завтрак, обед и не поздний, достаточно плотный по насыщенности ужин. В него должны быть включены и белок, и растительные волокна.
После боя курантов можно сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всей новогодней ночи.