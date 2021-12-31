Врач раскрыл секрет не переедать на Новый год

Специалист отметил, что для этого достаточно отмечать праздник с чувством сытости. Именно в таком состоянии человеку гораздо проще контролировать своё пищевое поведение.

Если же человек голодает накануне Нового года, то зачастую за праздничным столом он начинает много есть. А это, в свою очередь, создаёт значительную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

Для того, чтобы быть сытым в новогоднюю ночь, Королёва посоветовала соблюдать в течение 31 декабря завтрак, обед и не поздний, достаточно плотный по насыщенности ужин. В него должны быть включены и белок, и растительные волокна.