Врач раскрыл симптом, появление которого может быть признаком повышенного уровня сахара

По его словам, появление мозолей и натоптышей на ногах может быть не просто чем-то дискомфортным, но и признаком серьёзного заболевания.

«Если вы начали замечать, что мозоли и натоптыши появляются на ваших ногах без очевидной причины, то есть при той же обуви и физической активности, которые не вызывали такого раньше, стоит проверить уровень сахара в крови», — посоветовал доктор.

Агапкин объяснил, что у людей с повышенным уровнем сахара в крови часто возникают проблемы с кожей. В частности, мозоли и трещины могут образовываться гораздо быстрее и упорнее сопротивляться лечению.

Врач дал ряд полезных советов по уходу за проблемной кожей. Он рекомендовал использовать кремы и мази, которые содержат 15-20% мочевины. Однако он подчеркнул, что ключ к решению проблемы в первую очередь лежит в нормализации уровня сахара в крови.