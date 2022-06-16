Врач раскрыл способ справиться с аритмией без лекарств

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Врач раскрыл способ справиться с аритмией без лекарствСовременные технологии на страже нашего здоровья
Российский врач и популярная телеведущая Елена Малышева, вместе с кардиологом Германом Гандельманом, рассказали о современном методе лечения аритмии.
Речь идёт о так называемой абляции. По словам сразу двух специалистов, данный способ куда более эффективен при борьбе с недугом, чем традиционные таблетки.
Мы не стоим на месте, сейчас возможно сделать абляцию, которая уменьшит частоту или полностью ликвидирует приступы мерцательной аритмии.
Герман Гандельман
Врачи также рассказали, как именно проходит процедура абляции. Начинается всё с того, что кардиохирурги делают прокол в бедренном сосуде и через него ищут специальным электродом источник аритмии. Обнаружив его, специалисты прижигают источник током высокой частоты.
Малышева и Гандельман посоветовали тем, у кого есть аритмия, сделать эту процедуру как можно раньше. Как минимум до того, как у них успеют возникнуть необратимые изменения в предсердии.