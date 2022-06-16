Врач раскрыл способ справиться с аритмией без лекарств

Врачи также рассказали, как именно проходит процедура абляции. Начинается всё с того, что кардиохирурги делают прокол в бедренном сосуде и через него ищут специальным электродом источник аритмии. Обнаружив его, специалисты прижигают источник током высокой частоты.

Малышева и Гандельман посоветовали тем, у кого есть аритмия, сделать эту процедуру как можно раньше. Как минимум до того, как у них успеют возникнуть необратимые изменения в предсердии.