Врач раскрыл способ замедлить появление новых штаммов COVID-19

По словам специалиста, свежие разновидности вируса появляются тем быстрее, чем более он распространён на планете. Таким образом, пишет радио Sputnik, верный предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки — это провести вакцинацию 80-90% населения Земли.

В противном случае, заявляет Жемчугов, учёные будут вынуждены заняться разработкой новых вакцин от COVID-19.

Есть, конечно, и иной способ побороть развитие инфекции. Его суть заключается в разработке принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики вирусов. Нечто подобное как раз планируют зарегистрировать в Центре имени Гамалеи. Их технология позволит в течение нескольких недель или месяцев создавать новые вакцины от COVID-19.