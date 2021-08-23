Врач раскрыл способ замедлить появление новых штаммов COVID-19

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Врач раскрыл способ замедлить появление новых штаммов COVID-19Спойлер: для этого человечество должно быть более сплочённым
Российский врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о том, как человечество может значительно замедлить скорость появления новых мутаций коронавирусной инфекции.
По словам специалиста, свежие разновидности вируса появляются тем быстрее, чем более он распространён на планете. Таким образом, пишет радио Sputnik, верный предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки — это провести вакцинацию 80-90% населения Земли.
В противном случае, заявляет Жемчугов, учёные будут вынуждены заняться разработкой новых вакцин от COVID-19.
Есть, конечно, и иной способ побороть развитие инфекции. Его суть заключается в разработке принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики вирусов. Нечто подобное как раз планируют зарегистрировать в Центре имени Гамалеи. Их технология позволит в течение нескольких недель или месяцев создавать новые вакцины от COVID-19.