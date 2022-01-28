Врач раскрыл сразу 3 неэффективных способа повысить иммунитет

По словам специалиста, употребление таких овощей, как лук и чеснок (вместе с ношением амулетов от вирусов) никоим образом не помогает повысить иммунитет. При этом в борьбе с болезнями также бесполезны БАДы и фитопрепараты.

Третьим пунктом своего списка Комаровский назвал гомеопатию.

При этом врач отметил, что для поддержания здоровой иммунной системы важно сохранять полноценный сон, здоровое питание, а также добавить умеренную физическую нагрузку вместе с полным отказом от употребления спиртных напитков.

Что интересно, помимо всего прочего, специалист посоветовал проходить вакцинацию от вирусов и получать больше положительных эмоций.