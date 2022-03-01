Врач раскрыл тайну восстановления волос и ногтей после коронавируса

По словам эксперта, процесс выпадения волос и порчи ногтей начинается при любой болезни с повышенной температурой. При этом последние нуждаются в нескольких месяцах для полного восстановления.

Для того, чтобы сам процесс регенерации начался, необходимо, чтобы температура тела спала. При этом сложно назвать какие-то точные сроки, в которые этот процесс начнётся и завершится полностью. Всё это зависит в том числе и от того, насколько «отягощён» анамнез пациента.

Напомним, что ранее врач-дерматолог Алексей Семочкин раскрыл способ остановить выпадение волос из-за коронавируса. Для этих целей специалист посоветовал воспользоваться аутоплазменной терапией.