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Врач раскрыл «тихие» признаки рака костей

Заметили у себя один из них — стоит обратиться к своему лечащему врачу
Люди очень часто не обращают внимание на проблемы со здоровьем, которые являются предвестниками куда более серьёзных заболеваний.
Врач раскрыл «тихие» признаки рака костей

Так, например, специалисты британской организации Cancer Research UK рассказали о подобных «тихих» признаках, которые могут говорить человеку о наличии у него рака костей. Первым из них они назвали появление боли в суставах. При этом возраст человека вообще не важен.

Второе, что важно отслеживать — появление отёков или разного рода припухлостей. Эксперты посоветовали внимательно следит за тем, как на теле проходят раны и ушибы. Если они долгое время не проходят — это может быть признаком рака кости.

Также учёные посоветовали обращать внимание на онемение. Оно появляется у людей уже в тот момент, когда опухоль растёт и повреждает нервы. Ну и заключительный признак, отмеченный специалистами — скованность в суставах.

Источник: МедикФорум
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