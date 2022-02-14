Врач раскрыл «тихие» признаки рака костей

Так, например, специалисты британской организации Cancer Research UK рассказали о подобных «тихих» признаках, которые могут говорить человеку о наличии у него рака костей. Первым из них они назвали появление боли в суставах. При этом возраст человека вообще не важен.

Второе, что важно отслеживать — появление отёков или разного рода припухлостей. Эксперты посоветовали внимательно следит за тем, как на теле проходят раны и ушибы. Если они долгое время не проходят — это может быть признаком рака кости.

Также учёные посоветовали обращать внимание на онемение. Оно появляется у людей уже в тот момент, когда опухоль растёт и повреждает нервы. Ну и заключительный признак, отмеченный специалистами — скованность в суставах.