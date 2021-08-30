Врач раскрыл влияние использования смартфона перед сном на весь следующий день

Так, если человек проводить перед сном время за смартфоном или компьютером, то он имеет немалые шансы столкнуться с бессонницей. Вызвано это с перевозбуждением, вызванным данным типом досуга, передаёт радио Sputnik.

В свою очередь отсутствие нормального количества сна приводит к физической и психологической усталости на следующий день. Это «тормозит жизнь» человека, мешая его нормальному общению, работе и здоровью.

К тому же, отметил Ключников, подобная усталость формирует из людей поверхностных невротиков, способных перейти в эмоциональные крайности (истерику и состояние негатива).