Врач раскрыл влияние использования смартфона перед сном на весь следующий день

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Врач раскрыл влияние использования смартфона перед сном на весь следующий деньОказалось, что лучше отказаться от этой привычки
То, что стоит отказаться от смартфона перед сном — уже давно ни для кого не секрет. Но российский психолог и директор Центра практической психологии Сергей Ключников решил рассказать, как подобная привычка может негативно сказаться на следующем дне.
Так, если человек проводить перед сном время за смартфоном или компьютером, то он имеет немалые шансы столкнуться с бессонницей. Вызвано это с перевозбуждением, вызванным данным типом досуга, передаёт радио Sputnik.
В свою очередь отсутствие нормального количества сна приводит к физической и психологической усталости на следующий день. Это «тормозит жизнь» человека, мешая его нормальному общению, работе и здоровью.
К тому же, отметил Ключников, подобная усталость формирует из людей поверхностных невротиков, способных перейти в эмоциональные крайности (истерику и состояние негатива).