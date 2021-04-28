Врач раскрыл вред ежедневного купания детей

Так, согласно данным специалиста, частое купание детей может спровоцировать возникновение инфекций, сыпи, а также привести к обострению кожных болезней, например экземы. Врач заверил, что медицинской нужды в ежедневном купании детей — нет. Он отметил, что лучше всего делать это каждые два-три дня. Определять оптимальную периодичность нужно исходя их климата, в котором живет ребенок, его активности, а также чистоплотности и кожных болезней. Например, если имеется экзема — частое купание способно пересушить кожу.

В то же время, не нужно купаться очень редко, поскольку грязь может усугубить раздражение кожи и привести к развитию бактерий, вплоть до возникновения кожной инфекции.

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