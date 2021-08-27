Врач раскрыла эффективные способы снижения аппетита

Итак, для того, чтобы уменьшить чувство голода следует начать придерживаться дробного и частого питания. Это позволит избежать резких выбросов инсулина.

“Второе — нужно питаться продуктами с низким гликемическим индексом — это в основном те, в составе которых мало сахара и много клетчатки (овощи). Быстро повышают уровень глюкозы простые углеводы — это сахар, варенье, белый рис, белый хлеб, булки, пирожные. От таких продуктов стоит воздержаться”, — порекомендовала Соломатина.

Еще одним способом уменьшить аппетит является употребление салатов и супов, а также яиц, творога, мяса и сыра. Такие продукты насытят, и сохранится это ощущение на длительное время.

Уменьшить аппетит можно и с помощью соблюдения водного режима.

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