Врач раскрыла главный признак надвигающегося диабета

Так, эксперт отметила, что если человек сталкивается с ожирением в области талии, то стоит обратиться к специалисту. Всё дело в том, что именно подобный набор лишнего веса является вполне себе признаком, указывающим поражение ожирением внутренних органов, пишет Москва 24.

А это, в свою очередь, один из признаков метаболического синдрома. Именно этот синдром в том числе и приводит к сахарному диабету.

Например, если у девушки талия превышает 80 см, а у мужчин — 100 см, то в таком случае стоит обратиться за консультацией к врачу, отметила Чернышова. При этом не лишним будет и проверка состояния печени, поджелудочной железы.