Врач раскрыла неочевидные продукты с высоким содержанием сахара

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Врач раскрыла неочевидные продукты с высоким содержанием сахараОказалось, что всё не так просто
Одним из главных советов, который дают диетологи для похудения — это совет отказаться от сахара. Но как хорошо мы осведомлены о том, в каких продуктах он содержится?
По словам диетолога Джианы Банны, этот компонент может входить в состав совершенно разных продуктов: от хлеба и соусов до продуктов из злаков. И так как сахар добавляет в еду пустые калории, из-за него человек не насыщается, а просто набирает лишний вес.
При этом её коллега Эмма Бэйкс рассказала, что в похудении может помочь привычка отмерять при помощи правила кисти руки. Его суть заключается в том, что сжатый кулак соответствует количеству овощей, необходимых человек. В свою очередь раскрытая ладонь — это то, сколько белковой пищи нужно есть, а кончик большого пальца — необходимое количество жира.
Источник: Eat This, Not That!