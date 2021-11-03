Врач раскрыла неочевидные продукты с высоким содержанием сахара

По словам диетолога Джианы Банны, этот компонент может входить в состав совершенно разных продуктов: от хлеба и соусов до продуктов из злаков. И так как сахар добавляет в еду пустые калории, из-за него человек не насыщается, а просто набирает лишний вес.

При этом её коллега Эмма Бэйкс рассказала, что в похудении может помочь привычка отмерять при помощи правила кисти руки. Его суть заключается в том, что сжатый кулак соответствует количеству овощей, необходимых человек. В свою очередь раскрытая ладонь — это то, сколько белковой пищи нужно есть, а кончик большого пальца — необходимое количество жира.