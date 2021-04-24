Врач раскрыла неожиданную причину головных болей

Об этом врач рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она отметила, что многие люди, которые сталкиваются с головными болями, ошибочно уверены в том, что причиной данного состояния является наследственность.

“Вы не понимаете, отчего она. Голова болит, и думаете: "у бабушки было — это все по наследству". Это все от прикуса. Уже доказано, что 60 процентов головных болей — от неправильного прикуса”, — поделилась Кузьменкова.

Ранее американские ученые выяснили эффективный способ борьбы с головной болью. Так, согласно их выводам, он предполагает еженедельную физическую активность. Отмечается, что это способствует уменьшению интенсивности и частоты приступов.

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