Врач раскрыла опасность чистки зубов после завтрака

Как выяснилось, привычка чистить зубы после завтрака негативно сказывается на здоровье зубов. В частности, после употребления еды во рту запускаются процессы окисления. Таким образом во время чистки зубов человек может втереть кислоту в эмаль, что, в свою очередь, приводит к ее разрушению.

Сохранить здоровье зубов можно почистив зубы до завтрака. Таким образом можно будет снизить вредное влияние пищи на зубы. В целом же, она порекомендовала уделять время чистке зубов как минимум два раза в день, используя при этом ополаскиватель и зубную нить.