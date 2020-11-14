Врач раскрыла опасность ежедневного употребления овсяной каши

Заикина сообщила, что употребление овсянки на ежедневной основе может спровоцировать в организме дефицит некоторых микроэлементов. Такая особенность этой каши обусловлена богатым фитиновой кислотой составом. Эта кислота, в свою очередь, имеет способность связывать катионы железа, цинка, магния и кальция что приводит к плохому усвоению этих элементов. Врач также отметила, что овсянку не стоит есть людям, имеющим непереносимость глютена.

”Хотя обсуждаются и ее положительные свойства, всё же не стоит есть овсяную кашу длительно и тем более ежедневно тем, кто страдает нарушением минерального обмена (например, при остеопорозе). Также это вредно при анемии и в детском возрасте”, — добавила Заикина, отметив, что содержание фитиновой кислоты можно уменьшить путем замачивания крупы на семь и более часов. Употреблять овсянку специалист посоветовала не чаще двух-трех раз в семь дней.

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