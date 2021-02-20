Врач раскрыла опасность картофеля

Вред этого продукта заключается в особенности его состава. В частности, в картофеле может быть соланин - ядовитое органическое соединение Оно необходимо для того, чтобы защищать растение от бактерий и некоторых насекомых. Его попадание в организм человека может спровоцировать расстройство желудка, резкую боль в животе и тошноту.

Врач также рассказала, как избежать токсического воздействия соланина. ”Лучший способ предотвратить такие проблемы со здоровьем — не есть старые, зеленые или проросшие клубни”, — рассказала Монфулледа.

Для большей защищенности стоит ограничить употребление картофеля вместе с кожурой. Помимо прочего, если блюдо с картофелем получилось с горьким привкусом - стоит перестать его есть.